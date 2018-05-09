31. haftadaki G.Saray derbisinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Tosic'in 32. haftada Kayseri'ye karşı ilk 11'de oynaması kafaları karıştırmıştı. F.Bahçe'ye kupada hükmen mağlup olan Beşiktaş'ın Tosic'in cezasını bu karşılaşmada çektiği yönünde TFF'den onay aldığı ve bunun üzerine Sırp savunmacının Kayseri maçında forma giydiği öğrenildi.
İşte Dusko Tosic gerçekleri
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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