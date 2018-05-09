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İşte Dusko Tosic gerçekleri

İşte Dusko Tosic gerçekleri

31. haftadaki G.Saray derbisinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Tosic'in 32. haftada Kayseri'ye karşı ilk 11'de oynaması kafaları karıştırmıştı. F.Bahçe'ye kupada hükmen mağlup olan Beşiktaş'ın Tosic'in cezasını bu karşılaşmada çektiği yönünde TFF'den onay aldığı ve bunun üzerine Sırp savunmacının Kayseri maçında forma giydiği öğrenildi.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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