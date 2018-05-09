G.Saray’ın ‘Atatürk’ planı

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, belki de şampiyonluğun ilan edileceği karşılaşmayı Bornova Stadı'ndan Atatürk Stadı'na alınmasını isteyecek. Yönetim önce Göztepe kulübüyle görüşecek. Olumlu yanıt alınırsa ardından TFF'ye başvuru yapılacak.

Öte yandan dünkü idman sonrası kaleci antrenörü Taffarel'in doğum günü Brezilya usulü kutlandı.