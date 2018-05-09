CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı dün basın ile bir araya geldi. Sezona 4 kupa hedefi ile başladıklarını ve bunu gerçekleştirdiklerini belirten VakıfBank'ın hocası Guidetti, emekli olan takım kaptanları Gözde Kırdar hakkında ise "Başka o karakterde oyuncu yok diyebilirim. Yakın dönemde böyle bir oyuncu olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Gözde gibisi bir daha gelmez
VakıfBank’ın hocası Guidetti, emekli olan Gözde Kırdar’dan övgü ile bahsetti
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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