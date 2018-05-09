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Gözde gibisi bir daha gelmez

VakıfBank’ın hocası Guidetti, emekli olan Gözde Kırdar’dan övgü ile bahsetti

Gözde gibisi bir daha gelmez

CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı dün basın ile bir araya geldi. Sezona 4 kupa hedefi ile başladıklarını ve bunu gerçekleştirdiklerini belirten VakıfBank'ın hocası Guidetti, emekli olan takım kaptanları Gözde Kırdar hakkında ise "Başka o karakterde oyuncu yok diyebilirim. Yakın dönemde böyle bir oyuncu olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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