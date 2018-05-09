Gervinho’ya çifte kanca

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi... Çin kulübü Hebei Fortune'da oynayan Gervinho ayrılık kararı alınca, iki kulübümüz hemen harekete geçti. 31 yaşındaki kanat-forvet 2016'da Roma'dan 18 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
ALACAĞINA KARŞILIK BONSERVİS
Sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan Fildişili futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşerek ayrılık isteğini iletti. Gervinho'nun alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği ifade ediliyor.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Roma'nın dışında Arsenal ve Lille formalarını da giyen Gervinho geçmiş yıllarda da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Fakat transfer ekonomik engellere takılmıştı.
MENAJERİ "GÖRÜŞECEĞİZ" DEDİ
Yıldız futbolcunun menajeri de Türk kulüpleriyle görüşeceklerini söyledi fakat takım ismi vermedi. Gervinho, Fildişi Milli Takımı formasıyla 84 maça çıkarken, ağları 22 kez havalandırdı.
ALACAĞINA KARŞILIK BONSERVİS
Sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan Fildişili futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşerek ayrılık isteğini iletti. Gervinho'nun alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği ifade ediliyor.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ
Roma'nın dışında Arsenal ve Lille formalarını da giyen Gervinho geçmiş yıllarda da Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Fakat transfer ekonomik engellere takılmıştı.
MENAJERİ "GÖRÜŞECEĞİZ" DEDİ
Yıldız futbolcunun menajeri de Türk kulüpleriyle görüşeceklerini söyledi fakat takım ismi vermedi. Gervinho, Fildişi Milli Takımı formasıyla 84 maça çıkarken, ağları 22 kez havalandırdı.
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