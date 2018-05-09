Gençlere büyük ilgi

Trabzonspor'un genç yetenekleri Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, İŞKUR tarafından KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde organize edilen, '7. İstihdam Fuarı'nda imza gününe katıldılar. Kendileri için hazırlanan platformda taraftarlarımıza imza dağıtan üç futbolcuya büyük ilgi vardı