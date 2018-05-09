Garry Rodrigues’e son talip Lazio

Akhisarspor deplasmanında attığı iki golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Galatasaraylı Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor... Özellikle İngiliz kulüplerinin peşinden koştuğu yıldız futbolcuya bu kez de İtalya'dan kanca atıldı. Çizme basını, Lazio'nun Garry Rodrigues'i mercek altına aldığını ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.
15 MİLYON EURO
27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 15 milyon Euro olarak belirleyen yönetim şimdi gelecek teklifleri bekliyor.
15 MİLYON EURO
27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 15 milyon Euro olarak belirleyen yönetim şimdi gelecek teklifleri bekliyor.
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