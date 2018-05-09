Fener, Sakarya’yı 4 sayı farkla geçti

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 29. hafta maçında Fenerbahçe Doğuş deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 83-79 mağlup etti. Ligde normal sezonu lider bitirmeyi garantileyen Sarı-Lacivertliler toplamda ise 26. galibiyetini elde etti. Ligde dün oynanan diğer karşılaşmada ise Galatasaray Odeabank deplasmanda Banvit'i 90-80'lik skorla mağlup etmeyi başardı.