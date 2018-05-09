Diyarbakır kupaya hazır

Diyarbakır'da büyük heyecan... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Diyarbakır'da oynanılmasına karar verilen Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.30'da Fenerbahçe ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin en yeni stadı olan Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak dev final öncesi şehirde de büyük bir heyecan yaşanıyor.

ATV ekranlarından naklen yayınlanacak olan final için Diyarbakır'daki otellerin tamamına yakını doldu. 33 bin kapasiteli statta ise dev final için satışa sunulan biletlerin hepsi satıldı.