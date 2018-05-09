Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle birden iten Arda Turan, iki suçtan PFDK'ya sevk edildi.
Arda Turan'a rekor ceza!
Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında yardımcı hakeme sert tepki gösteren ve iki eliyle birden iten Arda Turan, iki suçtan PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler: PFDK , Arda Turan , TFF , Disiplin Talimatı
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