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Taraftar git demeden gitmem

: “Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Benim 1 yıl daha sözleşmem var”. “Suskunluğumuz; enayi olduğumuz, bir şeyleri görmediğimiz anlamı taşımasın”

Taraftar git demeden gitmem
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, spor maçından önce çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli teknik adamı Güneş, "Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Karakterim, çizgim belli. Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. İyi yapmaya devam edeceğim" dedi.

​BİR YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR
Şenol Güneş, "Benim konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz... Benim Beşiktaş ile 1 yıl daha mukavelem var..." diyerek sözlerini sürdürdü.

TESLİM OLDUĞUMUZ ANLAŞILMASIN
Tecrübeli hoca: "Sabırlı olmalıyız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız".

HAKLIYKEN HAKSIZ OLMASINLAR
Şenol hoca, Kayseri maçı sonrası, "Taraftarımız haksızlıklara isyan ediyor ama haklı iken haksız duruma düşmesinler. Suskunluğumuz; enayi olduğumuz, bir şeyleri görmediğimiz anlamı taşımasın" dedi.
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