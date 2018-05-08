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Son düdüğe kadar devam

F.Bahçe ligde kalan 2 maçta her şeyin olabileceğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Son düdüğe kadar devam. Şansımızı zorlayacağız”dedi

Son düdüğe kadar devam
F.Bahçe Aykut Kocaman şampiyonluk ümitlerini yitirmedi. Futbolcularıyla görüşen tecrübeli hoca, "Galatasaray'ın 3 puan gerisinde son 2 haftaya girdik. Son düzlüğe kadar yarışa devam edeceğiz. Kalan 2 maçta her şey olabilir. Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız" diye konuştu.

​LİGDEKİ TABLOYA BAKACAĞIZ
Bursa karşısında zorlanmalarına rağmen aldıkları 3 puanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Kocaman, " ve maçlarını da kazandıktan sonra ligde tabloya bakacağız" dedi.

FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR
Futbolda her şeyin olabileceğini vurgulayan Kocaman, "3 puanlık farkı kapatmak için G.Saray'ın yenilmesini bekleyeceğiz. Ancak önce bizim iki maçtan galip ayrılmamız gerekir" dedi.

ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR
Galatasaray'ın da zorlu maçları olduğunu dile getiren tecrübeli hoca, "Kimse G.Saray'ın yenilmeyeceğini garanti edemez. Şampiyonluk şansımız hala var" ifadesini kullandı.

KAÇAN PUANLARA ÇOK YANIYORUZ
F.Bahçe'nin tecrübeli futbolcusu Şener, özellikle ilk yarıda kaçan puanlara çok yandıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında açıldıklarını belirten Sarı-Lacivertli oyuncu, "Şimdi kalan 2 maçı kazanarak G.Saray'ın kaybını bekleyeceğiz" dedi.
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