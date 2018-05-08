;
Yol Durumu
  1. Babel'den müthiş destek
  2. Quaresma’dan müthiş rabona

Son 4 resmi maçta 3

Son 4 resmi maçta 3 kırmızı kart
Beşiktaş son maçlarda fazlasıyla hırçın... Siyah-Beyazlılar, son 4 resmi maçta 3 kez kırmızı kart gördü. 'da son olarak dün akşam la oyundan atıldı.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar