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maç sonu 3’lü çektirdi

ile 100. maçına çıkan ’i taraftarlar bağrına bastı. 90 dakika sonrasında tecrübeli hoca taraftarlarla 3’lü çekti

Şenol Güneş maç sonu 3’lü çektirdi
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve maçı oynanırken Şenol Güneş'e tezahüratlarla büyük destek verdi.

iLK YAŞANDI
Tecrübeli teknik adam, maçtan önceki tezahüratlar sonrası saha içine girerek taraftarları alkışlayarak karşılık verdi. Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk kez bir maçtan sonra taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.
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