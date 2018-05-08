Şenol Güneş maç sonu 3’lü çektirdi

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve Kayserispor maçı oynanırken teknik direktör Şenol Güneş'e tezahüratlarla büyük destek verdi.
iLK YAŞANDI
Tecrübeli teknik adam, maçtan önceki tezahüratlar sonrası saha içine girerek taraftarları alkışlayarak karşılık verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk kez bir maçtan sonra taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.
iLK YAŞANDI
Tecrübeli teknik adam, maçtan önceki tezahüratlar sonrası saha içine girerek taraftarları alkışlayarak karşılık verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk kez bir maçtan sonra taraftarlarla birlikte 3'lü çekti.
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