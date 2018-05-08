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Quaresma’dan müthiş

Quaresma’dan müthiş rabona
Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli yıldızı , Tosic'e yaptığı asistle tribünleri coşturdu. taraftarının sevgilisi Quaresma'ya yaptığı asistte müthiş bir yaptı. Portekizli yıldızın rabonası sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar, Q7'den övgüyle bahsetti.
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