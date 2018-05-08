Siyah-Beyazlılar'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Tosic'e yaptığı asistle tribünleri coşturdu. Beşiktaş taraftarının sevgilisi Quaresma'ya yaptığı asistte müthiş bir rabona yaptı. Portekizli yıldızın rabonası sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar, Q7'den övgüyle bahsetti.
Quaresma’dan müthiş rabona
Etiketler: Ricardo Quaresma , Beşiktaş , Rabona
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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