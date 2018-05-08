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beşincilik fırsatını tepti

, evinde Yeni ile yenişemedi. 5. sıraya yükselme şansını tepti . Malatya’nın iki topu direkten geri

Göztepe beşincilik fırsatını tepti
Süper Lig'de Göztepe ile Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı... temsilcisi sahasında 2 puan kaybederek 5. sıraya yükselme şansını yitirdi. Karşılaşmanın 35. dakikasında Yeni Chebake'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta direkten dönen top kaleci Beto'ya da çarpıp oyun alanına döndü. 64'te Eren'in kafa vuruşunda Beto topu kale çizgisinde kontrol etti. Malatyalılar topun çizgiyi geçtiğini iddia etti. 69'da Boutaib'in şutu direkten geri geldi.
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