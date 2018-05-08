Süper Lig'de Göztepe ile Yeni Malatyaspor golsüz berabere kaldı... İzmir temsilcisi sahasında 2 puan kaybederek 5. sıraya yükselme şansını yitirdi. Karşılaşmanın 35. dakikasında Yeni Malatyalı Chebake'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta direkten dönen top kaleci Beto'ya da çarpıp oyun alanına döndü. 64'te Eren'in kafa vuruşunda Beto topu kale çizgisinde kontrol etti. Malatyalılar topun çizgiyi geçtiğini iddia etti. 69'da Boutaib'in şutu direkten geri geldi.
Göztepe beşincilik fırsatını tepti
Göztepe, evinde Yeni Malatya ile yenişemedi. 5. sıraya yükselme şansını tepti . Malatya’nın iki topu direkten geri
Etiketler: Malatya , Göztepe , süper lig , yeni malatyaspor , İzmir
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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