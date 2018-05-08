;
Yol Durumu
  1. Quaresma’dan müthiş rabona
  2. Taraftar git demeden gitmem

savunması 27 gole katkı verdi

Siyah-Beyazlılar’da defans oyuncuları bu sezon ’de 27 gole katkı verdi. savunmacıları 11 gol atarken, 16 da asist yapmayı başardı...

Beşiktaş savunması 27 gole katkı verdi
Beşiktaş'ta defans oyuncuları, skora büyük katkı verdi. Siyah- Beyazlılar'da defans oyuncuları 27 gole katkı verdi. Kara Kartal'ın savunmacıları 11 gol atarken 16 da asist yapmayı başardı.

TOSIC'TEN BEŞİNCİ GOL
Beşiktaş bu alanda Süper Lig'in en iyi takımı konumunda. maçında da iki savunmacı Dusko Tosic ile Adriano gol atmayı başardı. Sırp futbolcu Tosic Süper Lig'deki 5. golünü attı. Brezlyalı sol kanat oyuncusu Adriano ise ligde 2. golünü kaydetti. Tosic atıldı, Adriano sakatlandı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar