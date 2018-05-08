Beşiktaş savunması 27 gole katkı verdi

Beşiktaş'ta defans oyuncuları, skora büyük katkı verdi. Siyah- Beyazlılar'da defans oyuncuları 27 gole katkı verdi. Kara Kartal'ın savunmacıları 11 gol atarken 16 da asist yapmayı başardı.
TOSIC'TEN BEŞİNCİ GOL
Beşiktaş bu alanda Süper Lig'in en iyi takımı konumunda. Kayserispor maçında da iki savunmacı Dusko Tosic ile Adriano gol atmayı başardı. Sırp futbolcu Tosic Süper Lig'deki 5. golünü attı. Brezlyalı sol kanat oyuncusu Adriano ise ligde 2. golünü kaydetti. Tosic atıldı, Adriano sakatlandı.
TOSIC'TEN BEŞİNCİ GOL
Beşiktaş bu alanda Süper Lig'in en iyi takımı konumunda. Kayserispor maçında da iki savunmacı Dusko Tosic ile Adriano gol atmayı başardı. Sırp futbolcu Tosic Süper Lig'deki 5. golünü attı. Brezlyalı sol kanat oyuncusu Adriano ise ligde 2. golünü kaydetti. Tosic atıldı, Adriano sakatlandı.
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