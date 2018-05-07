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Şansımızı hala kaybetmedik

Teknik Direktörü oyuncularından G.Saray maçını unutmalarını istedi. Güneş, “Şansımız hala devam ediyor. Biz önce 3 maçta 9 puan alalım. Ondan sonra durum ne gösterir bakacağız”diye konuştu.

Şansımızı hala kaybetmedik
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesi takımını motive etti. Tecrübeli hoca matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının devam ettiğini ifade ederek, "Sizden Galatasaray maçını unutmanızı istiyorum. Önümüzde 3 çetin maç var ve bunları kazanmak durumdayız. Henüz birşey bitmedi" dedi.

ÖNCE 9 PUAN ALMAMIZ ŞART
Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor karşısında galip gelmekten başka düşünceleri olmaması gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Önce 9 puan almalıyız. Sonra tabloya bakacağız" diye konuştu.

KAYSERİSPOR İYİ BİR EKİP
Kayserispor'un çok iyi bir takım olduğuna dikkat çeken , "Kendi evimizde bu maçı kazanmamız gerekir"dedi.

​LİG HER SÜRPRİZE AÇIK
Süper Lig'in her türlü sürprize açık bir lig olduğuna dikkat çeken Güneş, "Sizden 'a yakışır gibi oynamanızı istiyorum" ifadesini kullandı.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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