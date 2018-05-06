Yurttan ve dünyadan spor turu

İnandık ve çok çalıştık
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 2010-2011'de veda ettiği 1. Lig'e dönen Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, camia olarak inandıklarını ve çok çalıştıklarını söyledi.
LeBron James böyle istedi
NBA play-off'ları konferans yarı finalinde Toronto Raptors'ı 105-103 yenen Cleveland Cavaliers seride 3-0 öne geçti. Cleveland'da yıldız basketbolcu LeBron James son saniye basketiyle galibiyeti getirdi.
Ronaldo: Güçlü ol patron
Dünya futbolunun önde gelen isimleri, beyin kanaması geçiren Alex Ferguson'a destek mesajı gönderdi. Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, "Sevgili dostum, dualarım seninle birlikte. Güçlü ol patron"dedi.
Ankara'da bayram günü
Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'deki son maçında bugün saat 19.00'da Adana Demirspor'u konuk edecek. Maçın ardından Kızılay Meydanı'nda kutlama yapılacak.
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