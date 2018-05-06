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Volkan: Hala Moussa diyenler var!

mirel, “Moussa’yı benden fazla kimse sevemez. Ama maç bittiğinde hala Moussa diye bağıranlar var. Galibiyet armağan olsun ama biraz da kendimize bakalım” dedi

Volkan: Hala Moussa diyenler var!

mirel, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından tıpkı Hasan Ali gibi sarı-lacivertli taraftarlara yönelik eleştirilerde bulundu.

ANLAYAMIYORUM!

Volkan Demirel, "Bu camiada Moussa'yı kimse benden fazle sevemez, maç bitiyor hala Moussa diye bağrılıyor, başka söylemler oluyor. Bunlar bizi aşağıya çekiyor, galibiyet herkese armağan olsun ama biraz da lütfen kendimize bakalım. Ben bunu maalesef anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

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