Volkan: Hala Moussa diyenler var!

Volkan Demirel, Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından tıpkı Hasan Ali gibi sarı-lacivertli taraftarlara yönelik eleştirilerde bulundu.

ANLAYAMIYORUM!

Volkan Demirel, "Bu camiada Moussa'yı kimse benden fazle sevemez, maç bitiyor hala Moussa diye bağrılıyor, başka söylemler oluyor. Bunlar bizi aşağıya çekiyor, galibiyet herkese armağan olsun ama biraz da lütfen kendimize bakalım. Ben bunu maalesef anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.