Trabzon’da kadro sıkıntısı

Trabzon sezon başından beri şanssızlıklarla boğuşuyor. Bursa deplasmanına çıkacak olan Fırtına'da Onur, Uğur, Kamil Ahmet ve Castillo sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.

3 DE FİRE VERDİ

Bordo-Mavililer'de sakatların dışında Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen 3 isim de Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

KİLİT OYUNCULAR

Kasımpaşa maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Kucka ile direk kırmızı kart gören Hubocan ve Okay, Bursa'da oynayamayacak.