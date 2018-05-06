;
Yol Durumu
  1. Allah'ın adaleti şaşmaz
  2. Bir altın da Taha'dan!

Trabzon’da kadro sıkıntısı

Bursaspor maçı öncesi 4 oyuncu sakat... Okay Yokuşlu, Hubocan ve Kucka da sarı kart cezalısı

Trabzon’da kadro sıkıntısı

Trabzon sezon başından beri şanssızlıklarla boğuşuyor. Bursa deplasmanına çıkacak olan Fırtına'da Onur, Uğur, Kamil Ahmet ve Castillo sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.

3 DE FİRE VERDİ

Bordo-Mavililer'de sakatların dışında Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen 3 isim de Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

KİLİT OYUNCULAR

Kasımpaşa maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Kucka ile direk kırmızı kart gören Hubocan ve Okay, Bursa'da oynayamayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar