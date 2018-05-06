Trabzon’da kadro sıkıntısı

Trabzon sezon başından beri şanssızlıklarla boğuşuyor. Bursa deplasmanına çıkacak olan Fırtına'da Onur, Uğur, Kamil Ahmet ve Castillo sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.
3 DE FİRE VERDİ
Bordo-Mavililer'de sakatların dışında Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşen 3 isim de Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
KİLİT OYUNCULAR
Kasımpaşa maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Kucka ile direk kırmızı kart gören Hubocan ve Okay, Bursa'da oynayamayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.