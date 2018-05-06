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kırmızıyı gördü ortalık karıştı!

’nin kırmızısı sonrası Aydınus’a Bursa’dan tepki vardı. İtirazlar sonrası kulübedeki Kubilay kırmızı gördü. Teknik direktör Mustafa Er ise tribüne yollandı

Titi kırmızıyı gördü ortalık karıştı!

Bursaspor'dan Fırat Aydınus'a büyük tepki. 83. dakikada 'nin kırmızısını haksız bulan Bursalı oyuncular hakeme itiraz eti. İtirazlar sonrası kulübedeki Kubilay oyundan atıldı. Teknik direktör Mustafa Er de tribüne gönderildi. Bursalı futbolcular bu kararın ardından hakem Aydunus'a ateş püskürdü. Yeşil- Beyazlı taraftarlar da Fırat Aydınus'a sert sözlerle yüklendi.

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