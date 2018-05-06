Bursaspor'dan Fırat Aydınus'a büyük tepki. 83. dakikada Titi'nin kırmızısını haksız bulan Bursalı oyuncular hakeme itiraz eti. İtirazlar sonrası kulübedeki Kubilay oyundan atıldı. Teknik direktör Mustafa Er de tribüne gönderildi. Bursalı futbolcular bu kararın ardından hakem Aydunus'a ateş püskürdü. Yeşil- Beyazlı taraftarlar da Fırat Aydınus'a sert sözlerle yüklendi.
Titi kırmızıyı gördü ortalık karıştı!
Titi’nin kırmızısı sonrası Aydınus’a Bursa’dan tepki vardı. İtirazlar sonrası kulübedeki Kubilay kırmızı gördü. Teknik direktör Mustafa Er ise tribüne yollandı
Etiketler: titi
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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