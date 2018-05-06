Rıdvan Dilmen artı 90 futbol

Aykut Kocaman mutlaka şampiyonluğu düşünüyor ama Şampiyonlar Ligi ön elemesini cebime koyayım diyor. Kupada da favoriyim diyor. Fener'in bu maçın tamamında risk alması lazımdı. Volkan'ın pozisyonunu 6 kez izledim. Topa dokunduğunu gördüm. Valbuena ise hakemi aldatmaktan atılmalıydı.