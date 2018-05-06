Aykut Kocaman mutlaka şampiyonluğu düşünüyor ama Şampiyonlar Ligi ön elemesini cebime koyayım diyor. Kupada da favoriyim diyor. Fener'in bu maçın tamamında risk alması lazımdı. Volkan'ın pozisyonunu 6 kez izledim. Topa dokunduğunu gördüm. Valbuena ise hakemi aldatmaktan atılmalıydı.
Rıdvan Dilmen artı 90 futbol
Etiketler: Rıdvan Dilmen
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.