Hasan Ali’den sitem: Bizi geriye atıyor

Karşılaşmanın ardından konuşan Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe taraftarına sitem etti.

ELİMİZDE DEĞİL

Hasan Ali, "Duygularım çok karışık. Hasta olarak sahaya çıktım, Evde oynuyoruz ama taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Geri pas var, 20. dakikada geri pas atınca tepkiler geliyor. Bu bizi geriye atıyor. Taraftarı arkamızda hissetmemiz lazım. Şampiyonluk elimizde değil. Kaybedersek iç saha performansımızdan kaybedeceğiz" ifadelerini kullandı.