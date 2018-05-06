Göztepe Avrupa aşkına

Süper Lig'de geçen hafta Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenen Göztepe, bugün evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda Hüseyin Göçek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Göz-Göz'de sakatlıkları süren Kadu, Hakan ve Atakan müsabakada forma giyemeyecek.

KAZANIRSA 5. SIRAYA YÜKSELECEK

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan İzmir ekibi, Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanırsa bitime 2 maç kala beşinci sıraya yükselecek. Karşılaşmanın bilet fiyatlar VIP tribün 216, kapalı 109, kuzey kale arkası 16.5 ve misafir tribün 22 TL olarak satışa sunuldu. Bir açıklama yapan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Sezonu en iyi yerlerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Göztepe camiasının bir Avrupa rüyası var. Umarım bu hedefi hep birlikte gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIN MAÇA İLGİSİ BÜYÜK

Avrupa hedefi olan Göztepe'de taraftarların bugün stadı doldurması bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan İzmir ekibi, Trabzonspor ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanırsa bitime 2 maç kala beşinci sıraya yükselerek önemli bir avantaj ve motivasyonun sahibi olacak. Teknik patron Tamer Tuna da Malatya önünde taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.