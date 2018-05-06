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’ya özel görev

Fernando’ya özel görev
Beşiktaş derbisinde hayati bir gol atan Fernando Reges'e bu akşam Akhisar önünde de büyük iş düşecek. Teknik direktör Fatih Terim derbide olduğu gibi Brezilyalı yıldızdan sürekli ceza sahasına girerek gol aramasını istedi. Fernando idmanlardaki hırsıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.
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