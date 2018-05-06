Beşiktaş derbisinde hayati bir gol atan Fernando Reges'e bu akşam Akhisar önünde de büyük iş düşecek. Teknik direktör Fatih Terim derbide olduğu gibi Brezilyalı yıldızdan sürekli ceza sahasına girerek gol aramasını istedi. Fernando idmanlardaki hırsıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Fernando’ya özel görev
Etiketler: Fernando , Fatih Terim , Beşiktaş
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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