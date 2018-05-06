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Avrupa iddiasını zora soktu

Avrupa iddiasını zora soktu
Trabzon, evinde son olarak Kasımpaşa'ya yenilerek Avrupa iddiasını da zora soktu. Fırtına'nın Avrupa Kupalarına katılabilmesi için Süper Lig'i 5. sırada bitirmesi, Ziraat Türkiye Kupası'nı da Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor. Yerel medya da Trabzonspor'a ateş püskürdü.
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