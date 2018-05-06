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Aslan’a müthiş karşılama

Aslan’a müthiş karşılama
Cimbom zorlu Akhisarspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı. Akşam idmanın ardından özel uçakla İzmir'e giden Galatasaray kafilesinde sakatlığı olan Mariano yer almadı. Sakatlığı geçen Donk ise maç kadrosuna alındı. Sarı-Kırmızılı takımı İzmir'de yüzlerce taraftar coşku ile karşıladı.
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