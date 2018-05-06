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Alanya’da kardeş payı

Alanya’da kardeş payı
Süper Lig'in 32. hafta maçında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Alanyaspor maçın 33. dakikasında Emre Akbaba ile öne geçti.

SON SÖZ CEYHUN'DAN
Osmanlıspor 49'da ile beraberliği sağladı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor puananını 36'ya yükseltirken Osmanlıspor ise 33 puana yükseldi.
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