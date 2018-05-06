Ahmet Nur Çebi: Bize tuzak kuruyorlar

Beşiktaş Divan Kurulu'na Ahmet Nur Çebi'nin sözleri damga vurdu. 2. Başkan Çebi, Türkiye'yi Avrupa'da çok iyi temsil ettiklerini ifade ederek, "Bizden daha iyi temsil eden olmadı. Bizi eleştiren rakiplerimiz daha önce gurur duyduklarını söylüyorlardı. Şimdi söylemek istemiyorlar. Bizi tuzağa düşürmek istiyorlar" dedi.
RAKİPLERE SAYGI DUYALIM
Camia olarak 'Efendi Beşiktaş' duruşuna devam edeceklerini vurgulayan Çebi, "Türk futboluna katkı vermeye çalışalım. Rakiplerimize saygı duyalım. Mücadelemizin sahada devam ettiğini hissettirelim" dedi.
MARKA DEĞERİ YUKARI ÇIKSIN
Borçların aşağıya düşmesi için gelirlerin artması gerektiğine dikkat çeken Çebi, "Bunun için futbolun marka değerini yukarıya çıkarmak gerekir. Bu olmazsa herkes zarar görecek" ifadesini kullandı.
SEVGİ VE SAYGI İÇİNDE OLALIM
Üyelerden sevgi ve saygı içinde hareket etmelerini isteyen Çebi, "Etrafta zaten bizimle yeterince uğraşanlar var. Bir de kendi içimizde bu tür davranışlar içersinde bulunursak mesafe alamayız" dedi.
RAKİPLERE SAYGI DUYALIM
Camia olarak 'Efendi Beşiktaş' duruşuna devam edeceklerini vurgulayan Çebi, "Türk futboluna katkı vermeye çalışalım. Rakiplerimize saygı duyalım. Mücadelemizin sahada devam ettiğini hissettirelim" dedi.
MARKA DEĞERİ YUKARI ÇIKSIN
Borçların aşağıya düşmesi için gelirlerin artması gerektiğine dikkat çeken Çebi, "Bunun için futbolun marka değerini yukarıya çıkarmak gerekir. Bu olmazsa herkes zarar görecek" ifadesini kullandı.
SEVGİ VE SAYGI İÇİNDE OLALIM
Üyelerden sevgi ve saygı içinde hareket etmelerini isteyen Çebi, "Etrafta zaten bizimle yeterince uğraşanlar var. Bir de kendi içimizde bu tür davranışlar içersinde bulunursak mesafe alamayız" dedi.
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