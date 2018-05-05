Yurttan ve dünyadan spor gündemi

G.Saray ve VakıfBank final için sahaya çıkıyor

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Galatasaray ve VakıfBank bugün ilk maçlarına çıkacaklar. VakıfBank, 16.00'da İtalya'nın Imoco Volley Conegliano, Galatasaray ise 19.00'da ev sahibi CSM Volei

Alba Blaj ile final için mücadele edecek.

Cavaliers LeBron ile 2-0'ı yakaladı

NBA Doğu Konferansı yarı final serisinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 128-110 yenerek seride 2-0 öne geçti. 43 sayı ve 14 asistle oynayan LeBron James, NBA play-off'larında bu istatistiklere ulaşan ilk isim oldu. Milli basketbolcular Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı sahasında 108-103 yenen Boston Celtics, seride 2-0 öne geçti.

Guliyev 200 metrede bronz madalya kazandı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Elmas Lig serisinin bu sezonki ilk yarışına çıkan milli sporcu Ramil Guliyev 200 metre kategorisinde 20.11'lik süresiyle üçüncü oldu ve bronz madalya aldı. Dün, Elmas Lig'de piste çıkan bir diğer milli sporcu Yasmani Copello ise 400 metre engellide 49,95'lik derecesiyle yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Pınar Karşıyaka Sakarya'yı devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının açılış maçında Pınar Karşıyaka sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 88-80 mağlup etti. Karşıyaka bu sonuçla 11. galibiyetini elde ederken, Sakarya 14. kez parkeden mağlup ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da dün akşamki maçta 24 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynayan D.J.Kennedy takımının elde ettiği galibiyette büyük bir rol oynadı.