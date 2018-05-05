Türkiye & Katar el ele

FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı. TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen törene TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Katar Futbol Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani katıldı.
HEDİYELER VERİLDİ
Yapılan Anlaşmanın ardından karşılıklı hediye takdimi yapılırken, Katar heyeti TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
HEDİYELER VERİLDİ
Yapılan Anlaşmanın ardından karşılıklı hediye takdimi yapılırken, Katar heyeti TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
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