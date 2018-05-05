;
Yol Durumu
  1. Kayıp aranıyor
  2. Kardeşlik köprüsü

Türkiye & el ele

ile Fedarasyonu arasındaki işbirliği anlaşması dün imzalandı

Türkiye & Katar el ele
FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı. TFF'nin Riva'da bulunan idari merkezinde gerçekleşen törene Başkanı Yıldırım Demirören ile Federasyonu Başkanı Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani katıldı.

HEDİYELER VERİLDİ
Yapılan Anlaşmanın ardından karşılıklı hediye takdimi yapılırken, Katar heyeti TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.
Etiketler: , , , ,
  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ