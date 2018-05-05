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  1. Adamsın Salah

dönüyor

Tosic dönüyor

Galatasaray derbisinden ağır yaralı çıkan gözünü Kayserispor maçına çevirmiş durumda... Teknik direktör Şenol Güneş kadroda mecburi bir değişime gidecek. Oynanmayan Fenerbahçe derbisinde cezasını tamamlayan 11'e geri dönecek. Sakatlığı bulunan Pepe'nin yerine Vida görev yapacak. Negredo'nun bölgesinde ise Love oynayacak.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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