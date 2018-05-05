Tosic dönüyor

Galatasaray derbisinden ağır yaralı çıkan Beşiktaş gözünü Kayserispor maçına çevirmiş durumda... Teknik direktör Şenol Güneş kadroda mecburi bir değişime gidecek. Oynanmayan Fenerbahçe derbisinde cezasını tamamlayan Tosic 11'e geri dönecek. Sakatlığı bulunan Pepe'nin yerine Vida görev yapacak. Negredo'nun bölgesinde ise Love oynayacak.