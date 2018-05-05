Skrtel’e İskoç kancası

Glasgow Rangers'ın başına geçen Steven Gerrard'ın Fenerbahçe'den Martin Skrtel'i transfer etmek istediği bildirildi. Rangers'ta Gerrard'ın transfer listesinin dahi belli olduğu ve eski takım arkadaşı Skrtel'i da çok istediği bildirildi. Gerrard'ın transferde önemli hamleler yapılacağı sözünün alınmasıyla ikna olduğu, Skrtel transferi için de çalışmaların başlayacağı kaydedildi.