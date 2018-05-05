Glasgow Rangers'ın başına geçen Steven Gerrard'ın Fenerbahçe'den Martin Skrtel'i transfer etmek istediği bildirildi. Rangers'ta Gerrard'ın transfer listesinin dahi belli olduğu ve eski takım arkadaşı Skrtel'i da çok istediği bildirildi. Gerrard'ın transferde önemli hamleler yapılacağı sözünün alınmasıyla ikna olduğu, Skrtel transferi için de çalışmaların başlayacağı kaydedildi.
Skrtel’e İskoç kancası
Rangers’ın başına geçen Steven Gerrard, Fenerli Martin Skrtel’i istiyor
Etiketler: Martin Skrtel , Steven Gerrard , Fenerbahçe
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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