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Kupa finali 10 Mayıs’ta

TFF, Ziraat finalini 1 gün ileri atarak 10 Mayıs Perşembe olarak açıkladı

Kupa finali 10 Mayıs’ta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Teleset Mobilya Akhisarspor ile arasında oynanacak Ziraat final maçının tarihini 10 Mayıs Perşembe olarak açıkladı. TFF'nin açıkladığı önceki tarih ise 9 Mayıs'tı. Türkiye Kupası finalinin Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı da ifade edildi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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