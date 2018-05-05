Kupa finali 10 Mayıs’ta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihini 10 Mayıs Perşembe olarak açıkladı. TFF'nin açıkladığı önceki tarih ise 9 Mayıs'tı. Türkiye Kupası finalinin Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı da ifade edildi.