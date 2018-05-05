Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihini 10 Mayıs Perşembe olarak açıkladı. TFF'nin açıkladığı önceki tarih ise 9 Mayıs'tı. Türkiye Kupası finalinin Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı da ifade edildi.
Kupa finali 10 Mayıs’ta
TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalini 1 gün ileri atarak 10 Mayıs Perşembe olarak açıkladı
Etiketler: Diyarbakır , Türkiye Kupası , Fenerbahçe
- 05 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.