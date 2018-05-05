Aslan’a müjdeli haber Donk takımla çalıştı

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala sakatlık haberleriyle sarsılan Galatasaray'a dün müjdeli bir haber geldi. Beşiktaş derbisi sonrasında ayak bileğinde yırtık tespit edilen Hollandalı ön libero Ryan Donk, dün takımla birlikte antrenmana çıktı.
AKHİSAR'A KARŞI OYNAYABİLİR
Ryan Donk, görev verilmesi durumunda Akhisarspor deplasmanında forma giyebilecek. Donk'tan gelen bu müjdeli haber haber Sarı- Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim'e derin bir nefes aldırdı. Galatasaray'da Beşiktaş derbisisinde Mariano ve Linnes de sakatlanmıştı. Linnes'in oynabileceği belirtiliyor.
AKHİSAR'A KARŞI OYNAYABİLİR
Ryan Donk, görev verilmesi durumunda Akhisarspor deplasmanında forma giyebilecek. Donk'tan gelen bu müjdeli haber haber Sarı- Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim'e derin bir nefes aldırdı. Galatasaray'da Beşiktaş derbisisinde Mariano ve Linnes de sakatlanmıştı. Linnes'in oynabileceği belirtiliyor.
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