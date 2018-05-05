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Alo hocam ben Emre

Terim’e telefon açan , “G.Saray’a gelmek istiyorum” dedi. İmparator’un ise, “Sen benim evladımsın... Sezon sonunu bekle” ifadelerini kullandığı öğrenildi

Alo hocam ben Emre
G.Saray'da harekatı hızlı başladı... Ligi takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, Teknik Direktörü Fatih Terim'e telefonla ulaşarak kendisini Sarı-Kırmızılı takıma kazandırmasını istedi. Fatih hoca da bu sözler üzerine genç orta saha oyuncusuna olumlu cevap verdi

GALATASARAY'I ÇOK İSTİYORUM
Emre Mor'un İmparator'a telefonda, "Hocam İspanya'da çok mutsuzum. Bir türlü kendimi kabul ettiremedim. Çok çalışıyorum ama hocamla sorunlar yaşıyorum. Şu anda da kadro dışıyım. Türkiye'ye gelerek G.Saray'da oynamak istiyorum" dedi.

SEN KIYMETLİ BİR OYUNCUSUN
Fatih Terim bu sözler üzerine Emre Mor'a şöyle cevap verdi: "Sen enim evladımsın. Danimarka'da oynarken seni milli takıma alan bendim. Senin yeteneklerin ortada. Sezon sonunu bekle. Seni G.Saray'da istiyorum. Sen kıymetli bir oyuncusun."

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Bu sezon 'da ikinci kez kadro dışı kalan 20 yaşındaki Emre Mor, 25 maçta 1 gol ve 2 asist üretti. Genç yetenek sadece 5 maça ilk 11'de başladı. Hocası Juan Carlos Unzue ile bir türlü yıldızı barışmayan 'un Celta ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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