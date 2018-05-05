Adamsın Salah

ATTIĞI gollerle İngiliz ekibi Liverpool taraftarının gönlünde taht kuran ve 'Mısır Kralı' şeklinde çağrılan Mohamed Salah'tan örnek davranış. Tecrübeli futbolcu, Mısır'da doğduğu kasaba olan Nagrig'ten 450 bin dolar karşılığında arazi satın aldı...

TAM BİR İYİLİK MELEĞİ

Salah, bu araziye su arıtma tesisi kurdurarak, şehrin yıllardır süren temiz su sıkıntısına son verecek. Liverpool'un yıldız oyuncusu daha önce de Nagrig'te hastane ve okul yaptırmıştı. Örnek davranışlarıyla taraftarın büyük sevgisini kazanan Mohamed Salah, attığı şık gollerle takımını Şampiyonlar Ligi'nde finale taşıdı.

49 MAÇTA 43 GOLÜ BULUNUYOR

Bu sezon gösterdiği üstün performansla altın ayakkabı ödülünü de kazanmak isteyen Salah, İngiliz devi Liverpool formasıyla 49 maçta 43 gol atarak büyük iş başardı. 25 yaşındaki Mısırlı futbolcu attığı gollerin dışında asistleriyle de ön plana çıktı... Mohamed Salah'ın Kırmızılıar'da 13 de asisti bulunuyor.

YOK BÖYLE BİR BENZERLİK!

Liverpool forması giyen Mohamed Salah'ın internette dolaşan fotoğrafı paylaşım rekorları kırdı. Yıldız oyuncu fotoğrafta ikizi kadar benzeyen hayranıyla gözüküyor. Bu fotoğraf sosyal medyada uzun süre paylaşım rekorları kırdı. Mısırlı futbolcu, benzeri için yaptığı açıklamada, "Gerçekten inanamıyorum. Bana bu kadar benzeyen biri olduğunu düşünemezdim. Çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.