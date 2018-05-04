Love&LArin'e 'hazır ol' emri

Ligde kalan 3 maçı kazanarak ligi zirvede bitirme şansına son dakikaya kadar tutunmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş oyuncularını kalan 3 maça motive etmeye uğraşıyor. Negredo'nun sezonu büyük ölçüde kapatmış olması tecrübeli teknik adamı arayışa itti. Teknik direktör Şenol Güneş'in Vagner Love ve Larin'e "hazır ol" talimatı verdiği ve bu 2 isimden gelecek sezon yapılanmasında yer almaları kalan 3 haftadaki fırsatı değerlendirmelerini istediği öğrenildi. Love'ın ilk 11'e biraz daha yakın olduğu da ifade edildi.
PEPE BELKİ SON HAFTA!
Tedavisi devam eden Pepe'nin ligdeki 2 maçı kaçırması kesin. Portekizli stoper'in ancak ligin son haftasına yetişme şansı var. Ancak bunun da kesin olmadığı öğrenildi.
PEPE BELKİ SON HAFTA!
Tedavisi devam eden Pepe'nin ligdeki 2 maçı kaçırması kesin. Portekizli stoper'in ancak ligin son haftasına yetişme şansı var. Ancak bunun da kesin olmadığı öğrenildi.
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