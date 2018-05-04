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mi ben de bilmiyorum

Panele katılan G.Saray ı seçime katılacağını söyleyerek, “mi ben de bilmiyorum” dedi.

Listemi ben de bilmiyorum
Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başakşehir ı Göksel Gümüşdağ da katıldı. başkanlığa adaylığını koyacağını ifade ederek, "Ancak mi ben de bilmiyorum. Camianın beklentisini en iyi şekilde karşılayacak bir liste hazırlığı içindeyim" ifadesini kullandı.
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