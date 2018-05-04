Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı. Mustafa Cengiz başkanlığa adaylığını koyacağını ifade ederek, "Ancak listemi ben de bilmiyorum. Camianın beklentisini en iyi şekilde karşılayacak bir liste hazırlığı içindeyim" ifadesini kullandı.
Listemi ben de bilmiyorum
Panele katılan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz seçime katılacağını söyleyerek, “Listemi ben de bilmiyorum” dedi.
Etiketler: mustafa cengiz , Fikret Orman , Göksel Gümüşdağ , Galatasaray , Başkan , liste
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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