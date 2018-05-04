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Florya’da neşeli günler

Terim’in torunu idmanı ziyaret etti. Antrenmanda çok keyifli dakikalar yaşandı

Florya’da neşeli günler
Zorlu Akhisar deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da keyifler yerinde... Teknik direktör Fatih Terim'in torunu Yaman Çetin dünkü idmanın yıldızıydı. Dedesiyle fotoğraf çektiren minik Yaman'a büyük ilgi gösterildi. Çalışmaya sakatlığı süren Mariano dışında tüm futbolcular katıldı.
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