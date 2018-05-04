Zorlu Akhisar deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da keyifler yerinde... Teknik direktör Fatih Terim'in torunu Yaman Çetin dünkü idmanın yıldızıydı. Dedesiyle fotoğraf çektiren minik Yaman'a büyük ilgi gösterildi. Çalışmaya sakatlığı süren Mariano dışında tüm futbolcular katıldı.
Florya’da neşeli günler
Terim’in torunu Yaman Çetin idmanı ziyaret etti. Antrenmanda çok keyifli dakikalar yaşandı
Etiketler: Fatih Terim , Yaman Çetin , Galatasaray
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.