Fener'de 111. yıl coşkusu

Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluşunun 111'nci ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe'yi ziyaretlerinin 100. yıldönümünde Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok geniş bir katılımla, kongre üyeleri ve taraftarlarlar Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde, darbeciler tarafından ağır yaralanan Gazi Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan da törende yer aldı.
ATA İŞGAL ZAMANI ZİYARET ETMİŞTİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mayıs 1918'de, İstanbul işgal altındayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etmiş ve ziyaret tarihi de kuruluşun 11. yılına denk gelmişti.
Yıldırım'dan ATA'YA SÖZ!
Yıldırım, Anıtkabir özel defterine "İlke ve inkılaplarının sonsuza kadar Fenerbahçe'nin yolunu aydınlatacağına namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" diye yazdı.
ATA İŞGAL ZAMANI ZİYARET ETMİŞTİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mayıs 1918'de, İstanbul işgal altındayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret etmiş ve ziyaret tarihi de kuruluşun 11. yılına denk gelmişti.
Yıldırım'dan ATA'YA SÖZ!
Yıldırım, Anıtkabir özel defterine "İlke ve inkılaplarının sonsuza kadar Fenerbahçe'nin yolunu aydınlatacağına namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" diye yazdı.
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