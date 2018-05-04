Büyük fedakarlık

Ligde bitime üç hafta kala zirvede yer alan Galatasaray'da şampiyonluk için büyük bir kenetlenme yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar'da Akhisar deplasmanı öncesi sakatlığı bulunan Donk, Mariano ve Linnes büyük bir fedakarlığa imza attı. Üç futbolcu da çok önemli sıkıntıları olmasına rağmen forma giymek istiyor.
LİNNES ÖZEL BANDAJLA SAHADA
Kulüp doktoru Yener İnce, "Linnes'in ayağında açılan yaradan parmağınızla aşil tendonuna dokunabiliyorsun. Her şeye rağmen antrenmanda olmak istedi. Özel bir bandaj yapıldı, onunla oynayacak" dedi.
DONK'UN YAPTIĞI ŞEY KOLAY DEĞİL
Donk'un ayak bileğinde yırtık olduğunu söyleyen Dr. İnce, "Bugün (dün) antrenmana çıktı ve bir süre takımla çalıştı. Yaptığı şey gerçekten kolay değil. Son kararı maçtan 1 gün önce vereceğiz" ifadesini kullandı.
HERKES BİZE LAZIM
Adalesinde yırtık olan Mariano'nun da ciddi sakatlığına rağmen oynamak istediğini söyleyen İnce, "Başka şartlarda bu futbolcuların sezonu kapattığını söylerdik ancak bizim her oyuncuya ihtiyacımız var" diye konuştu.
LİNNES ÖZEL BANDAJLA SAHADA
Kulüp doktoru Yener İnce, "Linnes'in ayağında açılan yaradan parmağınızla aşil tendonuna dokunabiliyorsun. Her şeye rağmen antrenmanda olmak istedi. Özel bir bandaj yapıldı, onunla oynayacak" dedi.
DONK'UN YAPTIĞI ŞEY KOLAY DEĞİL
Donk'un ayak bileğinde yırtık olduğunu söyleyen Dr. İnce, "Bugün (dün) antrenmana çıktı ve bir süre takımla çalıştı. Yaptığı şey gerçekten kolay değil. Son kararı maçtan 1 gün önce vereceğiz" ifadesini kullandı.
HERKES BİZE LAZIM
Adalesinde yırtık olan Mariano'nun da ciddi sakatlığına rağmen oynamak istediğini söyleyen İnce, "Başka şartlarda bu futbolcuların sezonu kapattığını söylerdik ancak bizim her oyuncuya ihtiyacımız var" diye konuştu.
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