Böyle tur atlamaktansa elenmeyi tercih ederdim

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın sahaya çıkmadığı mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu. Kocaman yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle yanıldığını söylerken, şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.
BEŞİKTAŞ'IN KARARI ÇOK GÜÇLÜ
Kocaman şu ifadeleri kullandı: Güçlü bir karar bu. Bir büyük takıın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve gerçekleştirmesi kolay değil. Yanıldım, gelmediler. Turu bu şekilde geçmenin sevindirici bir tarafı yok.
TURA YAKIN OLAN ZATEN BİZDİK
Tura zaten yakın gözüküyorduk. Turu böyle geçmektenseoynayarak elenmeyi tercih ederdim. Şampiyonluk şansımıza gelince... Rakiplerimizin alacağı sonuçlara bağlı. Kazanacağız ve bekleyeceğiz.
İLK HAFTALAR ÇOK KAYIP YAŞADIK
Akhisar maçı ciddi hasar verdi ama sadece Akhisar maçı değildi. Galatasaray ligin başında aldığı puanların avantajını yaşadı. 33 puanının 16'sını ilk haftalarda yitirdik. Daha fazlasını yapabilirdik.
BEŞİKTAŞ'IN KARARI ÇOK GÜÇLÜ
Kocaman şu ifadeleri kullandı: Güçlü bir karar bu. Bir büyük takıın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve gerçekleştirmesi kolay değil. Yanıldım, gelmediler. Turu bu şekilde geçmenin sevindirici bir tarafı yok.
TURA YAKIN OLAN ZATEN BİZDİK
Tura zaten yakın gözüküyorduk. Turu böyle geçmektenseoynayarak elenmeyi tercih ederdim. Şampiyonluk şansımıza gelince... Rakiplerimizin alacağı sonuçlara bağlı. Kazanacağız ve bekleyeceğiz.
İLK HAFTALAR ÇOK KAYIP YAŞADIK
Akhisar maçı ciddi hasar verdi ama sadece Akhisar maçı değildi. Galatasaray ligin başında aldığı puanların avantajını yaşadı. 33 puanının 16'sını ilk haftalarda yitirdik. Daha fazlasını yapabilirdik.
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