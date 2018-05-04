Böyle tur atlamaktansa elenmeyi tercih ederdim

sahaya çıkmadığımücadelesonrasında açıklamalardabulundu.yaptığı açıklamadasahayaçıkmaması nedeniyleyanıldığını söylerken,şampiyonluk yarışıhakkında da konuştu.şu ifadeleri kullandı: Güçlü bir karar bu. Bir büyük takıın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve gerçekleştirmesi kolay değil. Yanıldım, gelmediler. Turu bu şekilde geçmenin sevindirici bir tarafı yok.zaten yakın gözüküyorduk. Turu böyle geçmektenseoynayarak elenmeyi tercih ederdim. Şampiyonluk şansımıza gelince... Rakiplerimizin alacağı sonuçlara bağlı. Kazanacağız ve bekleyeceğiz.maçı ciddi hasar verdi ama sadecemaçı değildi.ligin başında aldığı puanların avantajını yaşadı.puanınınilk haftalarda yitirdik. Daha fazlasını yapabilirdik.