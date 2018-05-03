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’nde finalin adı belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün yarı final rövanş karşılaşmaları oynanacak. Atletico Madrid kendi evinde Arsenal'i konuk ederken, Salzburg da Marsilya'yı ağırlayacak. Her iki karşılaşma da saat 22.05'de oynanacak. İlk maçlarda , A.Madrid'le 'de 1-1 berabere kalırken Marsilya da Salzburg'u 2-0'lık skorla geçmişti.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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