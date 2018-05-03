UEFA Avrupa Ligi'nde bugün yarı final rövanş karşılaşmaları oynanacak. Atletico Madrid kendi evinde Arsenal'i konuk ederken, Salzburg da Marsilya'yı ağırlayacak. Her iki karşılaşma da saat 22.05'de oynanacak. İlk maçlarda Arsenal, A.Madrid'le İngiltere'de 1-1 berabere kalırken Marsilya da Salzburg'u 2-0'lık skorla geçmişti.
UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oluyor
Etiketler: UEFA , Atletico Madrid , Avrupa Ligi , Arsenal , İngiltere
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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