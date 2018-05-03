Tuna Altuna&Anıl Yüksel ikilisi ilk turda elendi

TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda toprak kort turnuvasında, çiftler birinci tur müsabakasında Tuna-Anıl ikilisi, Japon Mc- Lachlan ve ABD'li Monroe çiftine 6-2 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 mağlup oldu. Tuna-Anıl ikilisi bu sonucun ardından turnuvaya ilk turda veda etmiş oldu.