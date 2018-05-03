Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında yaşanan kaosa, Bordo-Mavililer'in yeni yönetimi nokta koyuyor. Geçtiğimiz sezonun son maçında Bursaspor'a kendi sahasında yenilmesinin ardından küme düşen Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a büyük tepki göstermişti. Yaşanan olayların ardından iki camia arasındaki köprüleri atmak için Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu resmen devreye girdi. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve beraberindeki bir grup yöneticisi Çaykur Rizespor'un bu hafta sonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı Gazişehir FK maçına gidecek.
Trabzon'dan tarihi adım
Rizespor ile Trabzon arasında yaşanan gerilime Bordo-Mavililerin’ Başkanı Ahmet Ağaoğlu noktayı koyacak... Yönetim, Rize’nin maçına gideeck...
Etiketler: Trabzon , Çaykur Rizespor , divan kurulu , Ahmet Ağaoğlu , Trabzonspor , Bursaspor
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.