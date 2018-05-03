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'dan tarihi adım

Rizespor ile arasında yaşanan gerilime Bordo-Mavililerin’ Başkanı noktayı koyacak... Yönetim, Rize’nin maçına gideeck...

Trabzondan tarihi adım
Çaykur Rizespor ile spor arasında yaşanan kaosa, Bordo-Mavililer'in yeni yönetimi nokta koyuyor. Geçtiğimiz sezonun son maçında Bursaspor'a kendi sahasında yenilmesinin ardından küme düşen Çaykur Rizespor, Trabzonspor'a büyük tepki göstermişti. Yaşanan olayların ardından iki camia arasındaki köprüleri atmak için Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu resmen devreye girdi. Başkanı Ağaoğlu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve beraberindeki bir grup yöneticisi Çaykur Rizespor'un bu hafta sonu şampiyonluk kupasını kaldıracağı Gazişehir FK maçına gidecek.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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