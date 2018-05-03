Pazar günü oynayacağı Akhisar sınavına hazırlanan Galatasaray'da ilk 11 netleşiyor... Fatih Terim, cezalı Serdar Aziz'in takıma dönmesinin ardından derbide mecburen oynattığı Maicon'u yeniden kulübeye çekecek.
Serdar Aziz dönüyor Maicon kulübeye
Terim derbide mecburen forma verdiği Brezilyalı yıldızı kulübeye çekecek...
Etiketler: Serdar Aziz , Fatih Terim , Galatasaray
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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