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dönüyor Maicon kulübeye

Terim derbide mecburen forma verdiği Brezilyalı yıldızı kulübeye çekecek...

Serdar Aziz dönüyor Maicon kulübeye
Pazar günü oynayacağı Akhisar sınavına hazırlanan 'da ilk 11 netleşiyor... , cezalı 'in takıma dönmesinin ardından derbide mecburen oynattığı Maicon'u yeniden kulübeye çekecek.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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