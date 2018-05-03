Sabretsinler 2 hafta kaldı

Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz burada bir kuruş para harcatmadan aynı mevcut kadroyla yolumuza devam ettik. İkide bir benim sözleşme olayını gündeme getirip başka hoca isimlerini gündeme getirmeyi doğur bulmuyorum. Ama sabretsinler benim mukavelem iki hafta sonra bitiyor. Benim gayem Trabzonspor'la beraber iyi bir yerde bitirmek" dedi.



SIKINTILARIMI KİMSE BİLEMEZ

Çalımbay, "Belki iki hafta sonra değişik açıklamalar yapacağım. Yaşadığım sıkıntıları kimse bilemez. Ağzımdan hiçbir zaman şu oldu, bu oldu maddi sıkıntı yaşandı diye bir şey duyulması mümkün değil" diye konuştu.



ETKİLENİRSE SAHAYA YANSIYOR

Trabzon'un hocası, "Özellikle yabancı futbolcular para kazanmaya geliyor. Parasını almadığı zaman tabi ki olanlar da etkilenecek. Bunlar gayet normal şeyler. Niye etkilenmesin, bu da sahaya yansıyor" ifadelerini kullandı.



3 MAÇI DA İYİ BİTİRMELİYİZ

Rıza hoca, "Kalan 3 maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Sadece 3 maça odaklanabilirsek bütün camia olarak ve futbolcu arkadaşlarımıza destek verirsek bizim için mükemmel şeyler olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.