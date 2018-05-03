Fırtına öncesi sessizlik

Ligde son üç haftaya lider giren Galatasaray'da tek düşünce şampiyonluk... Fakat hayati maçlar öncesi, takımın kilit isimlerinden Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin performansı sıkıntı yaratıyor. Fatih Terim'in de çok yüksek maliyeti olan iki yıldızının son haftalardaki futbolundan rahatsız olduğu belirtiliyor.
MECBUREN İLK 11'DELER
Tecrübeli hoca kulübedeki yetersizlik nedeniyle hem Feghouli hem Belhanda'ya ısrarla forma veriyor. Ancak Terim'in sezonun bitmesinin ardından bu iki yıldız için düğmeye basacağı ifade ediliyor.
KATAR VE ÇİN'DEN TEKLİF VAR
Alınan bilgilere göre Terim yönetimden Belhanda ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını isteyecek. Belhanda'ya Rusya'dan, Feghouli'ye ise Katar ve Çin'den ciddi talipler olduğu öne sürülüyor.
OPERASYON SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Yönetim iki yıldızını iyi fiyata elden çıkarırsa transferler için de kaynak yaratılacak. Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sezonun bitmesinin ardından önemli değişime gidileceğini ima etmişti.
MECBUREN İLK 11'DELER
Tecrübeli hoca kulübedeki yetersizlik nedeniyle hem Feghouli hem Belhanda'ya ısrarla forma veriyor. Ancak Terim'in sezonun bitmesinin ardından bu iki yıldız için düğmeye basacağı ifade ediliyor.
KATAR VE ÇİN'DEN TEKLİF VAR
Alınan bilgilere göre Terim yönetimden Belhanda ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını isteyecek. Belhanda'ya Rusya'dan, Feghouli'ye ise Katar ve Çin'den ciddi talipler olduğu öne sürülüyor.
OPERASYON SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Yönetim iki yıldızını iyi fiyata elden çıkarırsa transferler için de kaynak yaratılacak. Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sezonun bitmesinin ardından önemli değişime gidileceğini ima etmişti.
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