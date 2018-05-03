Finalin adı Real - Liverpool

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma sahasında Liverpool'u 4-2 mağlup etti. İngiltere'deki ilk maçı 5-2 kazanan Liverpool bu sonuçla adını Devler Ligi'nde finale yazdırdı ve Real Madrid'in rakibi oldu. Liverpool dün akşamki maçta 9. dakikada Mane ile öne geçerken Roma 15'te Milner'ın kendi kalesine attığı golle skorda dengeyi sağladı. 25'te Wijnaldum Liverpool'u 2-1 öne geçirdi, Roma 52'de Dzeko ile eşitliği sağladı: 2-2. 86'da Naigolan ev sahibini 3-2 öne geçiren isim oldu.
CENGİZ PENALTI KAZANDIRDI
Roma'da oyuna ikinci yarıda giren milli futbolcumuz Cengiz Ünder, duraklamalarda takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı Naigolan gole çevirse de 4-2'lik galibiyet Roma'ya yetmedi ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan takım oldu.
CENGİZ PENALTI KAZANDIRDI
Roma'da oyuna ikinci yarıda giren milli futbolcumuz Cengiz Ünder, duraklamalarda takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı Naigolan gole çevirse de 4-2'lik galibiyet Roma'ya yetmedi ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan takım oldu.
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